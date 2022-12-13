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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني والإداري والإعلامي لمنتخبات منطقة دمياط لكرة القدم

كرة القدم
كرة القدم

أعلن الدكتور هاني مطر المدير التنفيذي لمنطقة دمياط لكرة القدم تشكيل الجهاز الفني والإداري والإعلامي لمنتخبات منطقة دمياط لكرة القدم وقال قدري الصعيدي رئيس لجنة المسابقات بالمنطقة.

وجاء في التشكيل، تعيين ابراهيم الولي لاعب دمياط والمنصورة السابق والعائد من المملكة العربية السعودية بعد رحلة عمل في أنديتها مديرا فنيا لمنتخبات منطقه دمياط لكرة القدم.

وكذلك طارق الجنيدى مدربا عاما وعلي الشربيني مدربا للحراس وأبو المعاطي الحادق. إداريا وأحمد مجاهد منسق الإعلامي.

علي ان يبدأ أول تجمع لمنتخب 2008 غدا الاربعاء علي ملعب مركز شباب الشعراء في تمام الواحدة ظهرا.

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