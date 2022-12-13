عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD

صدى البلد

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى أسبانيا فى زيارة لمدة يوم واحد للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD الذى ينعقد تحت عنوان "دفع التعافى والنمو الاقتصادى طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمى يتسم بالأمان والاستدامة والشمول"؛ ويستمر خلال الفترة من 13 – 15 ديسمبر بمشاركة وزراء ومسئولين حكوميين من 20 دولة حول العالم

 ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات الاجتماع الوزارى كمتحدث فى حلقة نقاش وزارية تدور حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للذكاء الاصطناعى وتأثيره على مشهد السياسة الدولية.

جدير بالذكر ان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى لها دور مهم فى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التى تساعد الحكومات فى مقارنة التجارب المختلفة والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة، هذا إلى جانب دورها فى العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة. 

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الحالية للاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى فى جزيرة كناريا الكبرى الأسبانية.

وتشارك مصر بصفتها دولة مشاركة غير عضو Non member state participant  منذ 2008 فى لجنة سياسات الاقتصاد الرقمى وهى أول دولة عربية وثانى دولة افريقية بعد جنوب افريقية تشارك فى أعمال هذه اللجنة.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت فى الاجتماعات الوزارية السابقة والتى انعقدت فى سول بكوريا الجنوبية وفى كانكون بالمكسيك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

ترشيحاتنا

خبز السعودية ملئ بالمضافات الصناعية.. هيئة الغذاء والدواء ترد

ثلاثة أضعاف الرسوم.. إسكان النواب تقر التصالح على مبان تصعب إزالتها

القبض على عصابة غسلت 1.7 مليار دولار عبر العملات المشفرة في الصين

إدعاء كاذب.. هل رفض حارس المغرب الرد على أسئلة الصحفيين بغير العربية.. القصة كاملة

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

إلحق.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير| اعرف السبب والبديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الفلافل الهشة

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ