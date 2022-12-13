رئيس جديد لـ الكنيست وخلافات شديدة بحزب نتنياهو.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

صوتت الجلسة الكاملة اليوم الثلاثاء وانتخبت ياريف ليفين من حزب الليكود، رئيسا مؤقتا للكنسيت خلفا للرئيس المنتهية ولايته، ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" .

ومن المتوقع أن يشغل ليفين المنصب مؤقتًا وأن يستقيل قبل يوم واحد من أداء اليمين للحكومة فيما سيقوم بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس دائم مكانه.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن خلافات شديدة داخل حزب بنيامين نتنياهو "الليكود" بعد نفاد الحقائب المهمة التي سيطرت عليها الأحزاب الحديدية والقومية الدينية، أعضاء بارزون في الحزب رفضوا ما عرضه عليهم نتنياهو من حقائب هامشية، ويهددون بالمقاطعة.

من المتوقع أن يعين رئيس الصهيونية الدينية ، بتسلئيل سموتريتش ، مساعده المقرب ، الرئيس التنفيذي السابق لما يسمى مجلس بنيامين "يهودا إلياهو" ، مسؤولا في وزارة الجيش.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، سيكون مكتب الوزير أيضا مسؤولاً عن إدارة عدة هيئات مثل منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية وكذلك ماتسمى الإدارة المدنية.

وسموتريش وإلياهو صديقان قديمان ودرسا معًا في المدرسة الدينية. وقام الاثنان بتأسيس حركة Regavim حسب معاريف.



بحسب الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية ، فقد تم الاتفاق على تسلم الحزب الأخير ملف الهجرة والاستيعاب وملف التسوية وملف في وزارة الجيش التي ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك ، سيرأس عضو كنيست من الصهيونية الدينية لجنة القانون والدستور والقانون .