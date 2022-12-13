انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة

عُقدت صباح ‏اليوم الثلاثاء ، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة ‏التلاوة بجمهورية مصر العربية برواية ورش من مسجد الإمام الحسين ، وبرئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإشراف فني ‏عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون ‏القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد ، وجمع غفير ‏من رواد المسجد.‏

وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة أكد الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، أن الكلمات والحروف تتسابق للتعبير عن مدى الامتنان والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعنايته بالقرآن الكريم وأهله، ودعمه للفكر الوسطي المستنير، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف التي لم تأل جهدًا في خدمة القرآن الكريم بقراءاته، ودعم أهل القرآن الكريم، وخدمة الدعوة الإسلامية.