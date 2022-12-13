بعد نفوق الدواجن في حريق.. القبض على صاحب مزرعة الإسماعيلية بتهمة الإهمال

ألقت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، القبض علي صاحب مزرعة بالقصاصين بعد نفوق عدد كبير من الدواجن في مزرعته بتهمة الإهمال.

وكشفت تحريات الأمن أن سبب وقوع الحادث ماس كهربائي.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الاسماعيلية، تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين ، وأسفر الحريق عن نفوق عدد كبير من الدواجن.

وكان اللواء محمود عاشور مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بتلقي اخطار من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين منطقة كوع الصحابة شارع العمدة ترك.

وتم توجيه الحماية المدنية لمحل البلاغ، و اخطار التحكم الإقليمى لشركة الكهرباء، كما تم اخطار عمليات مدينة القصاصين.

وبالمتابعة تم الافادة بتمام السيطرة والاخماد وانتهاء مرحلة التبريد بمزرعة الدواجن.

وأسفر الحادث عن احتراق المزرعة ونفوق كمية كبيرة من الدواجن وهى ملك المواطن متولى حلمى الغرباوى مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى القصاصين للعلاج.