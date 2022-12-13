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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين في محافظة الفيوم ..شاهد

أثناء تقديم الكفن
أثناء تقديم الكفن لعميدعائلة عبد المقصود

نجحت الأجهزة الامنية   بمحافظة الفيوم ، من انهاء خصومة ثارية بين عائلتى البرابشة وعبد المقصود بقرية سيلا بمركز الفيوم، والذى راح ضحيتها طفل من عائلة عبد المقصود .

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم  قد أكدا على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بمحافظة الفيوم .

نجحت القيادات الشعبية والسياسية والأمنية  بالمحافظة، فى إقناع كبار العائلتين على عقد جلسة صلح ،وتقديم كفن من عائلة البرابشة.

وبالفعل تم عقد جلسة صلح بمركز شباب قرية العدوة بمركز الفيوم ، بحضور اللواء  خالد حسن  نائبا عن مدير امن الفيوم وفضيلة الشيخ  أحمد كريمة  أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، والنائب المهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ  والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب والنائب محمد  محمود عبد القوى  عضو مجلس النواب والنائب المهندس أيمن شكرى عضو مجلس النواب ، وقيادات الأزهر والأوقاف وأفراد العائلتين .

كما قام بتأمين جلسة الصلح العميد إسلام لطيف  مأمور مركز شرطة الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم .

قدم عميد عائلة البرابشة  الكفن لعميد عائلة عبد المقصود وتعانق الطرفان وأقسموا على نبذ الخلافات  وفتح صفحة جديدة من الحب والإخاء فيما بينهم .

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