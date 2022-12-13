الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين في محافظة الفيوم ..شاهد

نجحت الأجهزة الامنية بمحافظة الفيوم ، من انهاء خصومة ثارية بين عائلتى البرابشة وعبد المقصود بقرية سيلا بمركز الفيوم، والذى راح ضحيتها طفل من عائلة عبد المقصود .

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد أكدا على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بمحافظة الفيوم .

نجحت القيادات الشعبية والسياسية والأمنية بالمحافظة، فى إقناع كبار العائلتين على عقد جلسة صلح ،وتقديم كفن من عائلة البرابشة.

وبالفعل تم عقد جلسة صلح بمركز شباب قرية العدوة بمركز الفيوم ، بحضور اللواء خالد حسن نائبا عن مدير امن الفيوم وفضيلة الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، والنائب المهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب والنائب محمد محمود عبد القوى عضو مجلس النواب والنائب المهندس أيمن شكرى عضو مجلس النواب ، وقيادات الأزهر والأوقاف وأفراد العائلتين .

كما قام بتأمين جلسة الصلح العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم .

قدم عميد عائلة البرابشة الكفن لعميد عائلة عبد المقصود وتعانق الطرفان وأقسموا على نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة من الحب والإخاء فيما بينهم .

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