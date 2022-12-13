الرقابة المالية: العلاج الطبي يتصدر أقساط التأمين خلال 8 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فرع التأمين الطبي على 23.5% من قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين العاملة بالسوق خلال الفترة من يناير -اغسطس 2022، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.

أوضح التقرير الشهرى لهيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير -اغسطس 2022 أن فرع السيارات التكميلية استحواذ على المرتبة الثانية بنسبة 21.6%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 17.3%، وجاء فرع تأمين الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 11.03%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن فرع التأمين الهندسي جاء فى المركز الخامس بين فروع الأقساط التأمينية المحصلة من العملاء بنسبة 7.99%، ثم فرع البترول بنسبة 7.71% ليأتي في المرتبة السادسة .

بين تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع تأمين النقل البحري جاء بالمرتبة السابعة 2.7% خلال الفترة من يناير-اغسطس 2022،ثم فرع الطيران بالمركز الثامن بنسبة 2.6%، واحتل فرع اجسام السفن المركز التاسع بحصة 2.1%.

بينما جاء فرع تأمين النقل الداخلي بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.8%، يليه فرع السيارات الاجبارية في المركز الحادي عشر بحصة 1.3%بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.