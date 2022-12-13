قرار جديد بشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. فيديو

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل التسهيلات والتيسيرات الجديدة في قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.



وأضاف عادل حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء كل الأوراق المطلوبة والتصديقات المطلوبة من الجانب السعودي في استيراد السيارات للمصريين في الخارج.



وتابع عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد للمصريين بالسعودية، أن هذا الأمر في السابق يأخذ تكلفة ووقت ومجهود، لافتا إلى أن هذا القرار بداية التسهيلات في هذا الملف الشائك.

تقرر إلغاء القيد



وفي السياق نفسه أشار عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد للمصريين بالسعودية، إلى أنه تقرر إلغاء القيد الخاص بالتصديق على المستندات المقدمة من المصري المقيم بالخارج والخاصة باستيراد السيارات في إطار هذا القانون فقط، خلال الفترة المحددة لاستيراد السيارات.



ولفت نائب رئيس الاتحاد للمصريين بالسعودية، إلى أن وزير الهجرة أعلنت في وقت سابق عن تحويل 150 مليون دولار فور الإعلان عن هذا القرار.