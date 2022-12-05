برلماني: متوقع صدور قانون جديد لتسهيل إجراءات استيراد السيارات

قال أمين مسعود عضو مجلس النواب، إنه كان متوقع الوصول لـ 3 مليارات دولار من مبادرة إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات.

واوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" فلسفة القانون تتمثل في تحصيل قيمة دولارية وربط المصريين في الخارج بالوطن الأم.

وتابع مسعود،:" هناك حوالي 14 مليون مصري بالخارج ونصفهم بالدول العربية ، لافتا إلي أن هناك اختلاف في اسعار السيارات ذات نفس السعة اللترية في الدول العربية.

وأكمل:" من الوارد صدور قانون جديد لتسهيل الشروط علي المصريين بالخارج، لافتا إلي أن القانون الحالي شامل للمصريين بالدول العربية والأوروبية.