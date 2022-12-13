البلوجر هدير عاطف .. محامي الضحايا يكشف مفاجآت جديدة في قضية النصب

كشفت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، تفاصيل الواقعة خاصة بعد إنكار هدير كافة الاتهامات التي وجهت إليها، مضيفة أن هدير تسير بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.



وتابعت نها جندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هدير عاطف متورطة وصدر بيان من النيابة بحبسها مع 3 آخرين.



ولفتت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف إلى أن المتهمة هدير عاطف اعترفت بأن زوجها السابق أساء استخدام صفحاتها على مواقع التواصل، بحكم كثرة المتابعين لها والترويج لنشاطه الاستثماري.



وأكدت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، أنها وكيلة عن 6 ضحايا، وإجمالي المبلغ المستولى عليه منهم 1.2 مليون جنيه، مؤكدة أن الضحايا لديهم أوراق تفيد بوجود تحويلات بنكية على حساب هدير عاطف.



وأشارت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف إلى أن والدة المتهمة كلامها متناقض في الفيديو الذي ظهرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، أن بلال زوج هدير السابق، يواجه أحكاما قضائية، بدليل أنه كان لا يرافقها في السفر خارج مصر، وهذا دليل كافي أن هدير تعلم بوجود أحكام على زوجها.

إحدى الضحايا أقرت بأن هدير أبرمت عقودًا



واختتمت نها جندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، أن إحدى الضحايا أقرت بأن هدير أبرمت عقودًا مع الضحايا كما أبرم شقيق بلال عقودا مع ضحايا آخرين.



من جانبه، كشف محمود السمري، محامية هدير عاطف، أن هناك روايات أخرى حول الواقعة غير تلك التي ذكرتها محامية الضحايا.



وقال محمود السمري، محامية هدير عاطف، إن زوج هدير السابق، بدأ نشاطه الاستثماري في العقارات والبورصة منذ 7 اشهر وأنشأ صفحة على مواقع التواصل للترويج لنشاطه، مضيفا أن المتابعين زادوا على صفحة طليقته بحكم شهرة هدير عاطف بما أضفى ثقة على نشاط بلال.



واختتم محمود السمري، محامية هدير عاطف، أن هدير كانت تستلم الأموال من الضحايا بحكم حظر حسابات زوجها السابق في البنوك واستلمت له الأموال دون أن تعرف مصدرها.



