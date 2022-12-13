الجندي: مفيش ما يطلبه المستمعون في الصلاة والهروب من النار مش ببلاش

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، ويصدق ذلك قول الله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ).

وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الصلاة ليس فيها ما يطلبه المستمعون ، قائلا "انت عاوز تدخل الجنة سفلقة وعايز تهرب من النار ببلاش".

وتابع: اللي بيقوم من النوم يصلي الفجر لا يمكن أن يتساوى مع اللي نايم بيشخر - على حد وصفه- مستشهدا بحديث النبي "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".

وتابع الجندى: "واحد مش متعلم، وأرزقي، يعني عامل فاعل يوم بيوم، وبيطلع صدقة ويربي عياله ويحافظ على صلاته وعنده حالة رضا"، مردفا: "الراجل بلغة العمال قال لي: أنا شغال عند ربنا".



وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن عطية الله وهي الجنة والمغفرة والنجاة من النار سماها الله "أجرة"، في الآية "فنعم أجر العاملين".