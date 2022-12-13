وزير خارجية الهند يرأس اجتماعين في مجلس الأمن حول الإرهاب والسلام

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا /الأربعاء/، نقاشا مفتوحا حول التوجهات الجديدة لمفهوم التعددية وذلك تحت أجندة اجتماعات نوعية للمجلس حول آليات الحفاظ على السلم والأمن الدولي.

يترأس النقاش وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرهامنيام جاشينكار، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكاسابا كوروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يعقد مجلس الأمن جلسة استماع رفيعة المستوى غدا حول "الإرهاب وتهديدات السلم والأمن الدولي"، وتحديات المقتربات الجديدة للتعامل مع أخطاره، برئاسة وزير الشئون الخارجية الهندي، وبحضور فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون مكافحة الإرهاب الدولي.

