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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط حاد..بازوكا لاعب مطروح يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سامي سعيد

صدى البلد

كشف كابتن محمد بازوكا  لاعب  مطروح أن وفاة زميله  اللاعب سامي سعيد لقي مصرعه بعد إصابته  بهبوط حاد في الدورة الدموية وأنه لم يتوفى بسبب ابتلاع لسانه  لأنه سقط مشياً عليه بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد نزوله أرض الملعب أخر ربع ساعة في الشوط الثاني.


وكشف أن سيارة الاسعاف لم تتوفر بها الامكانيات الطبية ولا أجهزة التنفس الصناعي أو الصدمات الكهربائية  ولايوجد بها طبيب  بخلاف مسعف  بأدوات بسيطة .


وعن اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب  تابع    في مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" كان عندما سقط  في الأرض كان يتنفس بشكل بسيط وضعيف  ثم تغير لون جلده  بعض الشيء وكان دائم التمرين اسبوعياً مرتين وثلاث مرات  اسبوعياً وكان مدرب ناشئين وأن لديه أربعة أبناء  بنت وثلاثة أولاد. 


وسقط سامي سعيد القطعاني على أرض الملعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني ، ولم يتمكن الجهاز الطبي من إنعاش اللاعب ليتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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