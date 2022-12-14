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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بفيلق القدس.. كشف هوية المسئول عن محاولة اغتيال بولتون وبومبيو الفاشلة

بولتون وبومبيو
بولتون وبومبيو

كشف موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، عن هوية المسؤول عن المحاولة الفاشلة لاغتيال جون بولتون ومايك بومبيو المسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال الموقع الإيراني إن قائد عملية محاولة اغتيال بولتون وبومبيو، هوالقيادي في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس، محمد رضا أنصاري.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال" كانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفيدرالي وبذلك تبخر المخطط الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في أغسطس الماضي، توجيه الاتهام غيابيا إلى الإيراني شهرام بورصافي الذي تقول واشنطن إنه عضو في الحرس الثوري الإيراني، وخطط لتنظيم عملية اغتيال أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذا المسؤول هو المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

كما كشفت مصادر أن المخطط الإيراني كان يشمل أيضًا اغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

ونفت الخارجية الإيرانية وجود أي مخطط لدى إيران لاغتيال مسؤولين أمريكيين، بينما حذرت الإدارة الأمريكية طهران من العواقب التي ستواجهها في حال اعتدائها على أي مواطن أمريكي، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون.

دونالد ترامب الادارة الامريكية الحرس الثوري ايران بولتون بومبيو

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