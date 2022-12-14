على البحر.. صافيناز تلفت الأنظار بإطلالة مثيرة

شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت صافيناز خلال الصورة وهي تقضى اجازتها في احدى المدن الساحلية، باطلالة صيفية جريئة ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

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