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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. صافيناز تخطف الأنظار على مركب وسط البحر

صافيناز
صافيناز

شاركت الفنانة الاستعراضية صافيناز، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صافيناز فى عرض البحر علي متن مركب بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.


كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٧_١٩٢٥٢٤
وسط البحر إطلالة جذابة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة فى عرض البحر الراقصة صافيناز

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