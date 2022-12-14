كارثة غير متوقعة خلال عملية هدم مداخن بأمريكا| فيديو

في حدث غير متوقع، أظهر مقطع فيديو وقوع خطأ في عملية هدم خاضعة للرقابة في منطقة مانشستر بولاية أوهايو الأمريكية، عندما دمرت شركة هدم أكثر مما كان مخططًا له.
وكانت شركة طاقة بولاية أوهايو الأمريكية تعاقدت في 4 نوفمبر الماضي، مع شركة متخصصة في الهدم بالتفجير، من أجل هدم 4 مداخن من أصل 5، وكان الغرض الإبقاء على المدخنة الخامسة بمكانها.
كارثة غير متوقعة
وقد تم التخطيط لعملية الهدم بعناية فائقة، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، فبعد بدء التفجير، غيّرت إحدى المداخن مسارها بشكل غير متوقع وصدمت المدخنة الخامسة وانهارت بالكامل مع الأربع الآخرين.
ووثق مقطع الفيديو الحادث بالكامل الذي تم تصويره على بعد أكثر من كيلومتر ونصف من مكان التفجير.