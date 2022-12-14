كارثة غير متوقعة خلال عملية هدم مداخن بأمريكا| فيديو

في حدث غير متوقع، أظهر مقطع فيديو وقوع خطأ في عملية هدم خاضعة للرقابة في منطقة مانشستر بولاية أوهايو الأمريكية، عندما دمرت شركة هدم أكثر مما كان مخططًا له.

وكانت شركة طاقة بولاية أوهايو الأمريكية تعاقدت في 4 نوفمبر الماضي، مع شركة متخصصة في الهدم بالتفجير، من أجل هدم 4 مداخن من أصل 5، وكان الغرض الإبقاء على المدخنة الخامسة بمكانها.

“Occurred on November 4, 2022 / Manchester, Ohio, USA We had contracted a demolition company to set off explosives on a controlled demolition. The contract was only to control blast 4 towers but as the 4th tower started to fall it switched directions and took out the scrub tower” pic.twitter.com/ZOGmkQPEgJ — catastrophic failure (@ohshidt) December 11, 2022

كارثة غير متوقعة

وقد تم التخطيط لعملية الهدم بعناية فائقة، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، فبعد بدء التفجير، غيّرت إحدى المداخن مسارها بشكل غير متوقع وصدمت المدخنة الخامسة وانهارت بالكامل مع الأربع الآخرين.

ووثق مقطع الفيديو الحادث بالكامل الذي تم تصويره على بعد أكثر من كيلومتر ونصف من مكان التفجير.