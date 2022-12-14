محمد هنيدي: ميسي لاعب بحجم منتخب كامل

علّق الفنان محمد هنيدي على من أداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة أمس أمام كرواتيا في نصف نهائي المونديال.

وكتب محمد هنيدي على صفحته الرسمية بـ فيسبوك : «لاعب بحجم منتخب كامل لدرجة أن الواحد. يتكسف يتريق عليه».

وأضاف :" العيب الوحيد انه خسر ٦٠% من الجمهور اللي توقع خسارة الأرجنتين في مسابقة فيلمي نبيل الجميل أخصائي تجميل ".

شوق الفنان محمد هنيدي متابعيه لفيلمه الجديد “نبيل الجميل إخصائي تجميل”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب هنيدي في تويتة له: “اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح .. تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل الجميل أخصائي تجميل ‏ومع التذكرتين ٢ فشار جبنة وحاجة ساقعه وغزل البنات وسندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم”.

يذكر أنه روج الفنان محمد هنيدي لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم "نبيل الجميل إخصائي تجميل" من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابه على انستجرام.

وكتب "هنيدي" استعدوا قريبا جدا لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها دعاية إيجابية بقى".