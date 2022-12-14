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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مريهان حسين تتألق مع زينة الكريسماس على انستجرام |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مريهان حسين، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ميريهان الأنظار بأجواء الكريسماس وزينة الاحتفال بالعام الجديد.

يذكر أن الفنانة مريهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات خلال الفترة الأخيرة، منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام"، وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

وسبق أن انضم للمسلسل أيضا، الفنان محمود عبد المغني، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة منة فضالي، والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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الفنانة ميريهان حسين الاحتفال بالعام الجديد الفنانة ميرهان حسين مسلسل الونش

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