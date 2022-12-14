«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

شاعر طبيب جراح

غيّب الموت الشاعر السوري الشهير “صفوح شغالة” عن عمر يناهز 66 عامًا، الذي تغنى بأشعاره كبار المطربين في سوريا والوطن العربي، وضاهت شهرته الواسعة الشاعر الراحل نزار القباني لكن على حد وصف النقاد لم يضطر صفوح لكتابة كلمات خادشة للحياء، بل ونال شهرة أيضا بمنافسة الموسيقار محمد عبدالوهاب بأغنية لجورج وسوف.

وفاة الشاعر صفوح شغالة

أعلن نجله أنس شغالة، وفاته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب: “الفاتحة الى روح والدي صفوح شغالة.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم لا اعتراض على حكمك وقدرك”.

ولد الشاعر الراحل في مدينة حلب عام 1965، واحترف كتابة الشعر الغنائي منذ عام 1985، ونال شهرة واسعة، إذ تغنى بكلماته العديد من المطربين في الوطن العربي، وهم معظم مطربي حلب وسوريا.

الشاعر الراحل صفوح شغالة

تغنى بكلماته العديد من المطربين، لكن كان أكثرهم شهرة هو “سلطان الطرب جورج وسوف”، إذ ساهم صفوح شغالة في منح وسوف سر النجاح المستمر حتى الآن بكلمات أغنية واحدة.

القصة ترجع إلى التغيّر الكبير الذي طرأ على صوت وسوف في عام 1999 ، كان التعامل مع صوته الجديد، وتقبّل الجمهور لهذا التغير، أمر يحتاج إلى تركيز أكثر في اختيارات الكلمات، واللحن، كما أوضح الناقد أحمد عبد المولى.

شاعر «طبيب جراح»

ولأن جورج في ذلك الوقت، شعر بأنه لابد من اختيار أغنية تجعله في مطاف المطربين الكبار.

كان محمد عبدالوهاب، حكيم عيون ، واشتهر بهذا اللقب بعد أغنيته الشهيرة:

(حكيم عيون افهم في العين.. وافهم كمان في رموش العين.. اعرف هواهم ساكن فين و اعرف دواهم ييجي منين)

جورج وسوف أشعل الشارع العربي ، بأغنية من الطراز الرفيع، أعادت الفن آنذاك إلى زمن عمالقة الفن، وكأنه يقول بما أن محمد عبدالوهاب، حكيم عيون، فأنا طبيب جراح.

وبالفعل قدم اغنية “طبيب جراح” من كلمات الشاعر صفوح شغالة، وكان لهذا الشاعر الحصة الأكبر، في قضية جورج وسوف في بداية تغير صوته.

ونجحت الأغنية وتقبّل الناس صوت جورج وسوف، من خلال إعلانه بأنه طبيب جراح، رغم أن كلمات الأغنية كانت غريبة، إذ كيف يقول مطرب عن نفسه بأنه طبيب جراح.

شافوني قالوا متهني

من كتر الفرح بيغني

تعالوا واسألوا عني

أنا اللي بيا جراح

أطبا الكون ما تشفيني

مطربون غنّوا لـ صفوح شغالة

وكان قد غنى له سمير جركس وحمام خيري ونور مهنا وماجد عقاد وصفوان عابد ووضاح شبلي وميادة بسيليس وناديا المنفوخ وشهد برمدا ورويدا عطية وهويدا وسمارة السمارة وكنانة القصير ووفيق حبيب وسارة فرح ونانسي زعبلاي وريم نصري.

غنى من كلماته آلين خلف وباسمة وجوانا ملاح ودينا حايك وسيرين عبد النور وكلوديا الشمالي وجورج الراسي ووليد توفيق.

ولحن أغانيه العديد من الملحنين، منهم نهاد نجار وجورج ماردير وسيان وشاكر الموجي وصلاح الشرنوبي وعماد شمس الدين وطارق أبو جودة ويحيى الحسن ووسام الأمير والملحن الجزائري فاضل نوبلي وسراج دباغ وسامي سنكري وكامل بازرباشي، ويحتوي أرشيفه الغنائي على أكثر من 1650 أغنية.