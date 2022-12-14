أخبار التعليم..21 ديسمبر آخر موعد للتقديم بمسابقة "معا" لمواجهة الأفكار غير السوية.. آثار عين شمس تنظم قواعد وطرق التوثيق العلمي وآليات تطبيقها

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

«الإرشاد النفسي والديني وأثره في تنمية الوعي لدى الطلاب».. ندوة بجامعة الفيوم|صور



شهد د. ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أ.د عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان الإرشاد النفسي والديني وأثره في تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة

21 ديسمبر آخر موعد..تفاصيل التقديم في مسابقة "معا" لمواجهة الأفكار غير السوية



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن

لطلاب جامعة حلوان الأهلية.. يمكنك التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط



أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان رابطًا مخصصًا لطلاب كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

سياسة واقتصاد القاهرة تكشف تفاصيل حفل تخرج دفعتى عامى 2020 و2021



‎تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أول احتفالًا رسميًا بتخريج طلابها من دفعتي عامي 2020 و 2021 بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، الاحتفال سيقام الخميس ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد

غدا.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس



يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس غدا الخميس 15-12-2022 ورشة عمل بعنوان الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة مؤتمرات

آثار عين شمس تنظم قواعد وطرق التوثيق العلمي وآليات تطبيقها



تنظم اليوم كلية الآثار جامعة عين شمس محاضرة قواعد وطرق التوثيق العلمي واليات تطبيقها في مركب خوفو الاولي . وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار والدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية . وقد يحاضر المحاضرة الدكتورة ايمان نبيل الساعة ١٢ ظهرا بالدور