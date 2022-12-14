غدا.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس غدا الموافق الخميس 15/12/2022 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.

تحت رعايـة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،

يحاضر فيها الدكتور . محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛يدير الورشة د. حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

***رسوم الحضور لمن يرغب في الحصول على شهادة حضور :

اربعمائة جنية مصري (400 جنية) للمصريين ;

مائة دولار (100 دولار) لغير المصريين.

والجدير بالذكر نظمت كلية التربية جامعة عين شمس ندوة بعنوان الفن والتاريخ"مسلسل الضاحك الباكى" وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية عين شمس، و الدكتور علاء الدين عبد الحليم محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف وتنسيق أ.د جمال شقرة وا.د هالة خلف رئيس مجلس قسم التاريخ بالكلية ، وكانت الندوة بحضور نجوم وصناع العمل الدرامى والتى تشمل المخرج محمد فاضل والكاتب الكبير محمد الغيطى والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد والمنتج شادى أبوشادي منتج العمل الدرامى الضاحك الباكى ومجموعة كبيرة من نجوم وصناع المسلسل.

وقد افتتحت الندوة الدكتورة هالة خلف بتأكيدها على ارتباط رسالة الفن بالتاريخ من خلال سير الأعلام وارتباط الحواديت بهذا السياق كنوع من أنواع الفن الشعبي الهام في المجتمع المصري، وأكد الأستاذ الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الفن كرسالة هادفة تؤثر في السلوك المجتمعي بكافة أشكاله وبالتالي يكون له تأثير كبير في ترسيخ روح الانتماء والمواطنة للمجتمع وخصوصا الشباب.