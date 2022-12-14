يومان إجازة..العراق يحتفل بعيد الميلاد المجيد بهذه الطريقة

قررت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، اعتبار يوم 25 من الشهر الجاري عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وتقرر بأن يكون يوم 25 من ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

كما قرر" أن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي في العراق ".

وتشهد الأسواق والمتاجر والمولات في العراق استعدادات واسعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال والوان جذابة فضلاً عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.

