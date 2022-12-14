ضمن حياة كريمة.. افتتاح قرية الفارسية بإسنا بعد إعادة تطويرها

قال الدكتور مصطفي زمزم، رئيس مجلس إدارة صناع الخير، إنه رغم الأزمة ابعالمية الكبيرة جدا بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومؤثرة على كل إقتصاديات العالم، مشيرا إلى أن عطاء مصر يكبر كلما حدثت أى أزمة كبيرة.



وأضاف "زمزم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن القطاع الخاص يشارك مؤسسات المجتمع المدني وكل الأجهزة التي تجتمع تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل القري التي تكلف الدولة ما يقرب من 800 مليار جنيه.



وتابع أن القري المصرية وخاصة الصعيد حرم من الخدمات الخاصة به على مدار عشر سنوات، لافتا إلى أن الدولة تقتحم كل تلك الملفات بقوة، حيث أنه تم إفتتاح قرية الفارسية بإسنا بعد إعادة تطويرها.

