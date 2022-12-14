عميد هندسة كفر الشيخ عضوًا باللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية

قرَّرت اللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية MEPCON بالإجماع، ضم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ إلى عضويتها.



جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالث والعشرين للمؤتمر الذي نظمته كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الحالي، وأشاد به أعضاء اللجنة والمشاركون في فعاليات المؤتمر والمتابعون له.

وأصدرت اللجنة قرارها على هامش انعقاد الدورة الثالث والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية «MEPCON 2022».

جدير بالذكر أن اللجنة القيادية للمؤتمر تضم في عضويتها نخبة من أساتذة تخصصات هندسة القوى الكهربية بجامعات مصر ممن شغلوا مواقع كبيرة و يتمتعون بخبرات إدارية وعلمية واسعة وشاركوا بدورٍ فاعل في إدارة دورات المؤتمر عبر تاريخه.

كما تتمثل مهمة اللجنة في إدارة ومتابعة وتطوير دورات المؤتمر، فضلاً عن أنها تختار كل عام الجامعة التي تنظم الدورة التالية بعد المفاضلة بين الجامعات المتقدمة.