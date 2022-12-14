عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد هندسة كفر الشيخ عضوًا باللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية

عميد هندسة كفر الشيخ
عميد هندسة كفر الشيخ

قرَّرت اللجنة القيادية لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية MEPCON بالإجماع، ضم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ إلى عضويتها.

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية


جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالث والعشرين للمؤتمر الذي نظمته كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الحالي، وأشاد به أعضاء اللجنة والمشاركون في فعاليات المؤتمر والمتابعون له.

 

وأصدرت اللجنة قرارها على هامش انعقاد الدورة الثالث والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية «MEPCON 2022».

 

جدير بالذكر أن اللجنة القيادية للمؤتمر تضم في عضويتها نخبة من أساتذة تخصصات هندسة القوى الكهربية بجامعات مصر ممن شغلوا مواقع كبيرة و يتمتعون بخبرات إدارية وعلمية واسعة وشاركوا بدورٍ فاعل في إدارة دورات المؤتمر عبر تاريخه.

 

 كما تتمثل مهمة اللجنة في إدارة ومتابعة وتطوير دورات المؤتمر، فضلاً عن أنها تختار كل عام الجامعة التي تنظم الدورة التالية بعد المفاضلة بين الجامعات المتقدمة.

د.عبد الفتاح هليل عميد هندسة كفر الشيخ 
جامعة كفر الشيخ كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ كلية الهندسة كفر الشيخ جامعة كفرالشيخ الجامعة الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

اقتصادية .. كيا أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

موضوعات متعلقة

توريد 38 ألف طن أرز شعير إلى الصوامع والشون في كفر الشيخ

تحرير 20 محضرًا للمخابز المخالفة ببيلا في كفر الشيخ

بدم بارد.. الابن العاق ينهي حياة شقيقه ووالديه في كفرالشيخ |ما القصة؟

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري المرور الجديد.. صور

مواليد 2005.. انطلاق بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية

لبلوغهم السن القانونية للمعاش.. محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من الموظفين

تطعيم 455 ألفاً ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الأمن يحرر مواطن اختطفه آخر بسبب خلافات مالية

خدمات تهمك|أخر مستجدات أسعار الدولار والعملات الأجنبية.. والأرصاد تُحذر: لا تنخدعوا بدفء النهار

الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للاتجار في المبيدات خلال شهر نوفمبر 2022

لهذه الأسباب.. للرجل مثل حظ الإنثيين في تقسيم الميراث

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

مرتضى منصور يكشف الشرط الغريب لـ ممدوح عباس لرفع الحجز عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب

قتلت زوجي.. تعرف على آخر أعمال هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي

حرام عليك ذنبه ايه؟.. هجوم على محمد رمضان بسبب "قفا" ومطالب بحذف الفيديو

الاحتياطي يكفي 4 أشهر.. مفاجأة في أسعار السكر بالأسواق والمنافذ التموينية

فيديو

تحذير هام من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ