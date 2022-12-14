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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 26 قضية اتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عددًا من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (26) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 29 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.


كما اسفرت الحملة عن  تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع وضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

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