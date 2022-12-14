إنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام آمان الغاز" في مصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ"

تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية" وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثالثاء 13 ديسمبر 2022 ،عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci "اإلسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - و التي تٌ عد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أ مان الغاز- إلنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجيةُ تقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار

و من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023 ،و يأتي ذلك بالتعاون مع كًال من شركة "فريش إليكتريك"، و مجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابد أ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار األسرة المصر ية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتأهيل العمالة المصر ية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراًعا اقتصادًيا لمبادرة "حياة كر يمة" وتتكامل أهدافها ُتعد مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والانتاج بشكل مسؤول.