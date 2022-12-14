عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام آمان الغاز" في مصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ"

صدى البلد

 تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية" وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثالثاء 13 ديسمبر 2022 ،عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci "اإلسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - و التي تٌ عد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أ مان الغاز- إلنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجيةُ تقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار

و من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023 ،و يأتي ذلك بالتعاون مع كًال من شركة "فريش إليكتريك"، و مجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة. 

 جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابد أ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار األسرة المصر ية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتأهيل العمالة المصر ية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراًعا اقتصادًيا لمبادرة "حياة كر يمة" وتتكامل أهدافها ُتعد مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والانتاج بشكل مسؤول. 

36c5e10d-4d76-4d54-bb2a-d835a4e04242
36c5e10d-4d76-4d54-bb2a-d835a4e04242

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

التعليم: إلغاء مقررات شهر مايو بعد تقديم موعد الامتحانات

صدمة لعشاق الأحمر.. تبخر حلم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مواصفات وسعر أودي RS6 افانت 2022 في السعودية

نادية مصطفى: مصطفى كامل قائد مسيرة الموسيقيين.. وهاني شاكر كان بيصرف من جيبه.. والتحقيقات ما زالت مستمرة| حوار

هل تفكر موسكو بوقف الحرب في رأس السنة.. وهذا ما قاله بيسكوف!

«عز العرب».. ويجز يطرح التراك الرسمي لمونديال كأس العالم قطر 2022

موقف داعم من الرئيس الأمريكي بايدن لـ زواج المثليين.. كلمة السر حفيده

احذر أن تواجه مصيره.. إصابة شاب صيني بشلل بالوجه بسبب كأس العالم|ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. صابرين تثير الجدل بظهور لافت على إنستجرام| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان بالمنطقة الغربية العسكرية

أدوية شراب مغشوشة بالأسواق.. كيف تعرفها| شاهد الصور

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

فيديو

رسالة صوتية تثير الذعر بسبب جدري القرود | اعرف حقيقتها

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تحذير هام من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ