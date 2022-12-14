مياه الفيوم تواصل حملات طرق الأبواب بقرى المحافظة

واصلت شركة مياه الشرب بالفيوم حملات طرق الأبواب بقرية بنى صالح لتعريف المواطنين بمشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

بناءا على توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قامت إدارتى المشاركة المجتمعية والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ حملة طرق أبواب وتوعية بعدة مناطق بقرية بنى صالح وهى شارع الطابونه بجوار مسجد الفردوس - منطقة السوق - شارع المغربي بجوار مسجد المغربي - شارع أحمد سلامه القديم بجوار مسجد الحاجه فهيمه - شارع الطاحونة.

أوضح رئيس الشركة أن هذة الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بالمشروعات المقامة بمناطقهم وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى إلى كافة ربوع الريف المصرى من أجل الأرتقاء بمستوى معيشة المواطن وهو الهدف الرئيسى الذى تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيقه .

واضاف أنه تم تعريف المواطنين بآليات الشكاوى خلال الحملة بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم .

واكد عبد الجليل على أهمية رفع وعى المواطن بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.

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