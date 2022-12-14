عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تؤكد مصرع 3 مهاجرين وإنقاذ نحو 40 في بحر المانش

صدى البلد

   أكدت الحكومة البريطانية أن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم بينما تم إنقاذ حوالي 40 آخرين بعد أن تعرض قارب صغير يقل عشرات الأشخاص إلى حادث في بحر المانش في ظروف شديدة البرودة.

 


وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكومة أكدت إنقاذ نحو 40 مهاجرا، بعد أن تم إخطار السلطات البريطانية بوقوع حادث قبالة ساحل كينت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
 

 

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم حتى الآن قد يرتفع على الأرجح.
 

 

وأطلق خفر السواحل في المملكة المتحدة مهمة بحث وإنقاذ شملت قوارب نجاة ومروحيات استجابة للحادث الذي تعرض له القارب الصغير في ظروف طقس شديد البرودة. 


ووفقا للصحيفة، يأتي هذا الحادث بعد عام من وفاة 27 شخصا على الأقل عندما انقلب قارب أثناء عبوره القنال الإنجليزي (بحر المانش).
 

كما تأتي مهمة البحث والإنقاذ أيضا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط لتشديد قواعد اللجوء ، بما في ذلك رفض مطالبات المهاجرين الذين يصلون في قوارب صغيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

قرار عاجل بمراجعة توزيع مناهج الترم الثاني بعد تقديم موعد الامتحانات بالمدارس

اقتصادية .. كيا أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على اتحاد السلة .. إحالة أوجستي بوش مدرب الأهلي للتحقيق

انفجرت خلال عبورها من العراق لـ سوريا.. إسرائيل تكشف استهداف شحنة أسلحة

واجب ديني وتاريخي.. الملك عبد الله يهنئ  مسيحيي الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة

صدمة لعشاق الأحمر.. تبخر حلم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

كيف يمكنك السفر إلى أوروبا بدون فيزا؟

خارج الأحوزة العمرانية.. 3 حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية شراب مغشوشة بالأسواق.. كيف تعرفها| شاهد الصور

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب صادم

قتلت زوجي.. تعرف على آخر أعمال هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي

فيديو

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تحذير هام من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ