ألقتها فى غرف التفتيش.. الإعدام ينتظر أما تخلصت من حياة رضيعتها بالجيزة

أنهت أم حياة رضيعتها فى الجيزة، ولم تكتفِ بذلك فقط إلا أنها حملت طفلتها إلى أحد العقارات وألقتها في إحدى غرف التفتيش للتخلص منها.

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء أم لحياة رضيعتها الصغيرة، وعقب الإنتهاء أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أم وزوجها إلى محكمة الجنايات.

أتهمت النيابة العامة في الجيزة في واقعة تخلص أم من حياة رضيعتها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك بالتعاون مع زوجها، وأعدت نيابة شمال الجيزة أمر إحالة المتهمة وزوجها.

عقوبة القتل العمد

جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .