عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ألقتها فى غرف التفتيش.. الإعدام ينتظر أما تخلصت من حياة رضيعتها بالجيزة

جثة طفلة
جثة طفلة

أنهت أم حياة رضيعتها فى الجيزة، ولم تكتفِ بذلك فقط إلا أنها حملت طفلتها إلى أحد العقارات وألقتها في إحدى غرف التفتيش للتخلص منها.

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء أم لحياة رضيعتها الصغيرة، وعقب الإنتهاء أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أم وزوجها إلى محكمة الجنايات.

 

أتهمت النيابة العامة في الجيزة في واقعة تخلص أم من حياة رضيعتها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك بالتعاون مع زوجها، وأعدت نيابة شمال الجيزة أمر إحالة المتهمة وزوجها.

 

عقوبة القتل العمد

 جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .

 

الجيزة العقارات عقوبات المؤبد حبس محكمة الجنايات قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

ترشيحاتنا

الدعاء عند الكرب.. ردده بيقين يفرج همك فى دقيقة

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من دخل والإمام راكع هل يكبر للإحرام أم للركوع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ