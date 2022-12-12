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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه


أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المتهم بتهديد فتاة الصف ونشر صور عارية لها وتهديده بقتلها الي محكمة الجنايات  واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الضحية

شهادة والد الضحية

شهد والد الضحية  بأنه علي إثر رفضه لطلب المتهم بالزواج من نجلته المجني عليها تفاجأ بارسال المتهم له ولنجلته العديد من الرسائل الالكترونية الجنسية والصور والمقاطع المرئية الخادشة بالشرف ورسائل تهديد بقتلها عبر مواقع التواصل" فيسبوك ، وواتساب " مهددها  لحملهما علي قبول طلبه وهو الزواج منها وإلا نشر وإرسال هذه الرسائل والصور والمقاطع المرئية للعامة.

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وجاء  في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها ووالدها  عن طريق رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ، واتس اب " بإفشاء أمور وصور شخصية وأمور مخدشة بالشرف للمجني عليها وتهديدها بالقتل ، وكان التهديد مصحوبا بطلب وهو زواجه من الاخيرة
 

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النيابة تحيل المتهم بتهديد فتاة الصف ونشر صورها الشخصية إلى محكمة الجنايات

واعتدي المتهم علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل عن طريق الهاتف الخلوي خاصته صور ومقاطع مرئية لها بغير رضها  وأذاع الرسائل والصور المتحصل عليها  عبر مواقع التواصل الاجتماعي المار بيانها وكان ذلك بغير رضائها 
وتسبب عمداً في ازعاج المجني عليهما باساءته لاستعمال أجهزة الاتصالات ـ الهاتف الخلوي خاصته  بارتكابه تجاههما للجرائم محل الاتهامات

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