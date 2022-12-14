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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النماذج والعينات| معرض لطلاب الفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس

كلية تربية نوعية
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس  معرض (النماذج والعينات) لطلاب الفرقة الأولى قسم تكنولوجيا التعليم.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء سيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم،

المعرض تحت إشراف الدكتور محمد عنتر المدرس بالقسم، م.م هدير علي المدرس المساعد بالقسم.
وبحضور الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور زاهر أمين الاستاذ بقسم التربية الفنية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

جاء المعرض على هامش الجانب العملي لمقرر المتاحف والمعارض، حيث قد الطلبة مجموعة متنوعة من النماذج والعينات التي تخدم العملية التعليمية، مع تقديم بعض العروض الخاصة بمسرح العرائس، وفي هذا الإطار أشاد الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، بالجهد المتميز والأعمال المقدمة من الطلاب مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لكل طلاب الكلية.

كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس1
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس1
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس2
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس2
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس3
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس3
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس4
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس4
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس5
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس5
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس6
كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس6
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