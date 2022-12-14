النماذج والعينات| معرض لطلاب الفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس

افتتح الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس معرض (النماذج والعينات) لطلاب الفرقة الأولى قسم تكنولوجيا التعليم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء سيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم،

المعرض تحت إشراف الدكتور محمد عنتر المدرس بالقسم، م.م هدير علي المدرس المساعد بالقسم.

وبحضور الدكتور مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور زاهر أمين الاستاذ بقسم التربية الفنية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

جاء المعرض على هامش الجانب العملي لمقرر المتاحف والمعارض، حيث قد الطلبة مجموعة متنوعة من النماذج والعينات التي تخدم العملية التعليمية، مع تقديم بعض العروض الخاصة بمسرح العرائس، وفي هذا الإطار أشاد الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، بالجهد المتميز والأعمال المقدمة من الطلاب مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لكل طلاب الكلية.