ازاي طفلة هتربي طفل.. أزهري يُندد بجريمة زواج القاصرات|فيديو

تحدث حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف عن مخاطر الزواج المبكر على الأطفال (زواج القاصرات) قائلًا إن الطفل سواء كان ذكرًا أو أنثي لايستطيع أن يكون أسرة، موضحًا أن الفتاة لن تستطيع أن تربي إذا أنجبت، معقبًا: “ازاي طفلة هتربي طفل”.



وأضاف “الجنايني” خلال حواره ببرنامج “من البداية” من تقديم كريم كوجاك والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا الزواج يعتبر باطلًا، مستشهدًا بقول الرسول (ص): لا تنكح البكر حتى تستأذن، متابعًا فكيف لفتاة صغيرة أن تستأذن.





وواصل أنه يتم استدراج الفتاة ببعض المغيرات ومن ثم تجد الفتاة نفسها في مسئولية غير قادرة على تحملها ولا إدراكها.





وفي سياق متصل، قالت مريم كمال المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن زواج القاصرات ظاهرة مؤسفة وتؤثر على المجتمع ككل وعلى الأطفال بشكل خاص، موضحة أن سن الزواج هو من 18 وسن التقاضي من21 سنة، معقبة أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة في القرى والنجوع والتي على أساسها يتم الزواج تحت سن 18 منها :" الجواز سترة للبنات.. أو نفسي افرح بابني وأنا لسه صغير وغيرها من الأقاويل الأخرى".



وأكدت أن هذه الظاهرة تؤثر بالسلب على المجتمع، فالطفل الذي يتعرض لهذا الأمر غير مدرك ثقافيًا ولا نفسيًا ولا جسمانيًا ماذا يعني الزواج، ولا يكون قادرا على تحمل مسئوليته، لافتة إلى أن هذا الأمر يعتبر اعتداء مباشر على الطفولة.

