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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق متنقلة بشوارع دمياط للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

حملات تطعيم
حملات تطعيم

اختتمت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة دمياط.

كانت قد انطلقت الحمله من يوم ١١ ديسمبر وحتى اليوم ١٤ ديسمبر لتطعيم جميع الأطفال  المستهدفين من الحملة من سن يوم إلى سن ٥ سنوات.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد كيوان مدير مركز صحة  اسرة اول دمياط، أن الحملة بدأت من يوم ١١ ديسمبر ولاقت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين بعد أن تم نشر عدد من الحملات لتوعية الأسر الدمياطية بأهمية تطعيم الأطفال من سن يوم إلى سن ٥ سنوات ضد شلل الأطفال.

وأشار الى ان جميع الطاقم الطبي  منتشر في كافة أنحاء محافظة دمياط لتطعيم الأطفال  سواء بالمنازل او بالشوارع او أمام المساجد  عن طريق الفرق المتنقله.

واضاف،   ان هناك جهود مشتركة  تقودها وزارة الصحة والسكان للتطعيم جميع الأطفال المستهدفين من الفئة العمرية المستهدفة من الحملة.

وتابع ، أن الحملة مجانية وأن اللقاح المستخدم هو لقاح شلل الأطفال الفموي حيث يتم تطعيم الأطفال بقطرتين في الفم لحمايتهم من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

 

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