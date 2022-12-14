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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتدى على ناشط .. بريطانيا تعلن طرد قنصل الصين من مانشستر

بريطانيا والصين
بريطانيا والصين

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن طرد قنصل الصين في مدينة مانشستر و5  من مساعديه على خلفية الاعتداء على ناشط داخل القنصلية.

وأعلنت الصين إقامة دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، بشأن ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان، أوردته شبكة (سي.جي.تي.إن.) الإخبارية الصينية، الثلاثاء، أن إقامة هذه الدعوى القضائية في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال الوسائل القانونية.

وأضافت أن "الولايات المتحدة كانت قد أقرت في يوليو الماضي مشروع قانون ضخم لتمويل الرقائق يصب 7ر52 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية، ويهدف مشروع القانون إلى تقييد تطوير أشباه الموصلات في الصين على أساس ما يسمى الأمن القومي".

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