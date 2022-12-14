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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: اهتمام أمريكا بـ إفريقيا "مصالح" بالدرجة الأولى

محمد العرابي
محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الأمريكية الإفريقية التى تعقد حاليًا تعتبر الثانية. 

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وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، سعت الولايات المتحدة وروسيا لجذب الدول الأفريقية لهما. 

ولفت إلى أن أمريكا كان لها النصيب الأكبر من الأصوات، وذلك أثناء التصويت فى الأمم المتحدة بشأن ما تقوم به روسيا فى أوكرانيا.  

وأشار إلى أن الاهتمام بـ إفريقيا من قبل أمريكا هو اهتمام مصالح بالدرجة الأولى، وأن الفترة الأخيرة نجد تواجدا من قبل الدول الكبرى فى القارة الأفريقية.

وتابع أن القمة الأمريكية الإفريقية الأولى كانت فى عهد أوباما، والثانية فى عهد بايدن، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حرص على تنفيذ التعهدات، عكس ما حدث فى فترة الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما.

 

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