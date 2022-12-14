اعترافات صادمة .. سبب غريب وراء تخلص شاب من عائلته بكفر الشيخ

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حية حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ من (مزارع – مقيم بدائرة المركز) بعثوره على 3 جثث (زوج شقيقته ، شقيقته ، نجلهما "وبهم جروح طعنية") داخل منزلهم بدائرة المركز.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المجنى عليهما "الأول والثانية" (مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لوجود خلاف بين المتهم والمجنى عليهم الثلاثة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقرر أنه بتاريخ 8 الجارى حضر من محل إقامته بالإسكندرية وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه المجنى عليهما) ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى قيامه بالتحصل على "سكين" وقام بطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده وقام بتسديد العديد من الطعنات له وتخلص من "السكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مصارف المياه وعاد لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية.