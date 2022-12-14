الإغلاق والمصادرة | الحكومة تكشف عقوبة مخالفي تسعير السلع .. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال أسبوعين من الآن سيكون هناك سعر على المنتج، حتى لا يقوم بعض التجار بالمغالاة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة لن تسمح بقيام تاجر برفع الأسعار على المواطنين.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالب بوضع الأسعار على جميع السلع، وأن تكون تلك السلع صحيحة.

عقوبة المخالف

وكشف أن الشخص الذى لا يلتزم بوضع الأسعار على السلع سيتم مصادرة السلع غير المكتوب عليها، وإغلاق المحالات المخالفة.

وأشار إلى أن كل التجار ملزمون بوضع الأسعار على السلعة، سواء كان هذا التاجر كبيرا أو صغيرا.