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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض حلوان تكشف الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لبدء  امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و قد كشفت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء الكلية الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول و تجهيز المدرجات و لجان الامتحانات و الكنترولات  في أسرع وقت . 

و تابعت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان أن جار العمل على إعداد جداول مبدئية للامتحانات للاستعداد لإعلانها للطلاب فى أسرع وقت لإبداء رأيهم بها و سرعة اطلاق الجداول النهائية ليستعد الطلاب للامتحانات . 

وتابعت الدكتورة صفاء صلاح أنه جارٍ بدء عمليات التعقيم والتطهير بقاعات الامتحانات للحرص على سلامة الطلاب و العاملين بالكلية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول . 

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جدير بالذكر انه تستعد إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان لإطلاق  مبادرة لتشغيل وتدريب  الطلاب والخريجين بالجامعة حرصا على تنمية مهاراتهم و تطويرها وتوفير فرص عمل لخريجي كليات الجامعة. 

وتهدف المبادرة إلى تنمية روح الولاء والانتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى تنمية المهارات و اكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة، والمساهمة في تجميل الجامعة، كما يهدف المشروع إلى تدريب و تنمية مهارات الطلاب، واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

وكشفت إدارة رعاية شباب جامعة حلوان أن المبادرة تشمل مشروع تشغيل الـ ١٠٠٠ طالب، فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقا للإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

امتحانات الفصل الدراسي الأول وزارة التعليم العالى التعليم العالي Jobs Education

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