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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خان العيش والملح.. علشان 20 جنيها عبد الله خلص على صديقه خالد|فيديو

شاب ينهي حياة زميله
شاب ينهي حياة زميله بطعنات في الصدر بالمحلة

«الصديق قبل الطريق» .. ذلك المثل الشعبي الذي نتداوله دائما فيما بيننا بشكل يوم أثناء السفر أو الدخول معاملة مع الأخرين، لكي تحظى بالنجاح بعد ذلك عليك باختيار الصديق الذي ستقوم معه بذلك، إلا أن منطقة إسو بمدينة المحلة بالغربية شهدت جريمة مأساوية بقيام شاب بقتل صديقه من أجل 20 جنيه لتتشح القرية بالسواد نتيجة لذلك .

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وقال أصدقاء المجني عليه خالد سلطان:" احنا عايزين حقه يرجع والدعوة له بالمغفرة والرحمة، ولكن لا نتحدث الجريمة حصلت إزاى، ولكن بنقول ليه واحد يقتل الثاني علشان اى حاجة كده، وسط انتشار لمثل تلك الجرائم في الفترة الأخيرة".

وأضاف أصدقاء المجني عليه:" عرفنا بالواقعة الساعة  واحدة ونصف بالليل أمس، ومش أى حد يمسك سلاح في ايده يقتل غيره بالشكل ده ، وليه أى حد يقتل زميله علشان أى حاجة، واحنا كنا مع بعض دايما وكلنا شغالين في حجات مسرحية في الافراح وهو كان معانا في كل حاجة ومش من النوع اللى بيمسك سلاح، وشوفنا اكتر من 10 قضايا قتل في المحلة لحد دلوقتى بسبب الناس اللى بتشيل سلاح".

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وتابعوا:" أم قلبها بيتقطع من ساعة ما سمعت الخبر وقرايبه فيه اللى اغمى عليه وابن خالته ومن امبارح مش عارفين حاجة ولسه في الطب الشرعي وهيجي ندفنه علطول وربنا يصبرنا على فراقه ويبرد قلب أمه بالقصاص من المتهم ولكي يكون عبرة لمن يقوم بفعل ذلك".

تفاصيل الواقعة


وكانت منطقة إسو بمدينة المحلة  واقعة قتل شاب في العقد الثاني من عمرها علي يد زميله بعد ما لقنه عدة طعنات متفرقة بالصدر والوجه أثناء جلوسهما علي أحد الكافيهات بسبب خلافات مالية "20" جنيه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة المقدم أحمد الشهاوي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب خالد سلطان في نهاية العقد الثاني من عمره إثر إصابته بعد طعنات بواسطة أداة حاده "سكين" ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى أبواب الاستقبال بمستشفي المحلة العام وتم التحفظ عليه داخل مشرحة مستشفي .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث لمتابعه تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن الشاب المجني عليه اختلف مع الجاني "عبد الله اليماني " 21 سنة فانتقم الاخير منه باستخدام الأداة الحادة "سكين" فاودت بحياته ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء جلوسهما علي إحدي كافيهات بنطاق دائرة القسم.

و بتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من مطاردة المتهم الجاني وضبطه لاستجوابه لتقديمه للعدالة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

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