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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القائم حرمهم من التسجيل.. المغرب يتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

فرنسا والمغرب
فرنسا والمغرب

أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بالمغرب على ستاد البيت، متقدمًا عليه بهدف نظيف نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

هدف فرنسا جاء مباغتًا مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة على الطائر من متابعة للهجمة التي بدأها أنطوان جريزمان.

رد المغرب جاء سريعًا، بتسديدة بعيدة المدى من عز الدين أوناحي في الدقيقة العاشرة، تصدى لها هوجو لوريس بصعوبة.

وفي الدقيقة 17، تلقى أوليفييه جيرو تمريرة رائعة لتضعه في منطقة الجزاء أمام ياسين بونو، ليطلق تسديدة قوية بيسراه، تصدى لها القائم الأيسر لمرمى المغرب.

وأجرى وليد الركراكي أولى التغييرات، بإخراج قائد منتخب المغرب، رومان غانم سايس للإصابة، وإشراك سليم أملاح بدلًا منه في الدقيقة 21.

وتحصل سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب على البطاقة الصفراء في الدقيقة 27 لعركلته ثيو هيرنانديز.

وفي الدقيقة 36، مرر أوريلين تشواميني الكرة لـ كيليان مبابي والذي حاول تسديد الكرة لكنه فشل في تصويبها نحو المرمى، لترتد لـ تشواميني الذي مررها مرة أخرى لـ جيرو، لكن ذلك الأخير سدد الكرة خارج الشباك.

ونفذ أنطوان جريزمان ركلة ركنية في الدقيقة 40 من الجهة اليمنى، ليقابلها رافاييل فاران بتسديدة بقدمه اليمنى، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو.

وفي الدقيقة 45، نفذ حكيم زياش ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقوم جواد الياميق بمتابعتها بمقصية رائعة على الطائر، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

تشكيل فرنسا

وشهد تشكيل فرنسا، غياب أدريان رابيو ودايوت أوباميكانو للمرض، وتعويضهما بيوسف فوفانا وإبراهيما كوناتي.

وجاء تشكيل فرنس كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جوليس كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - يوسف فوفانا - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو

وينتظر منتخب الأرجنتين، الفائز من تلك المباراة، في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، يوم الأحد المقبل، بعد انتصاره أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

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