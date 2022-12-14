مراسلة تليفزيونية تكشف تفاصيل لقاء رئيس حكومة العراق مع مسؤول أمريكي

كشفت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من العراق، تفاصيل اللقاء الذي جمع محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، ومايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إذ ذكرت أن التعاون بين القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم داعش، لا يزال مستمرًا.

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء الجوي اللازم للقوات العراقية، أو إمدادها بمعلومات عن أماكن تجمع عناصر التنظيم، موضحة أن اللقاء بحث استراتيجية التعاون المشترك بين القوات العراقية وأمريكا في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء الذي جمع السوداني وكوريلا، ناقش تدريب القوات العراقية ومدها بأحدث التقنية، التي من شأنها تعزيز قدرات المنظومة العسكرية، فضلًا عن الاتفاق على التعاون الاستخباراتي من خلال تبادل المعلومات حول الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.

بعض القوى السياسية العراقية

وأكدت أن بعض القوى السياسية العراقية أعلنت رفضها هذا الاتفاق، حيث ترى أنه بمثابة محاولة لبسط النفوذ الأمريكي في العراق، وذريعة لبقاء القوات الأمريكية في قواعدها داخل البلاد.