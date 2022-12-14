حققتوا المستحيل .. هاني شاكر يوجه رسالة إلى المنتخب المغربي

وجه الفنان هاني شاكر رسالة إلى المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم بعد مباراة قوية مع المنتخب الفرنسي .

وغرد هاني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ الأسود الأطلسي الكبار والشعب المغربي الشقيق لا تحزنوا ولا تبكوا فقد حققتم المستحيل وصلتوا للمربع الذهبي”.

تأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالنهائي.

سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك المغرب، بالمباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل البديل كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة زميله كيليان مبابي.

وحاء هدف فرنسا الأول مباغتًا مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة على الطائر من متابعة للهجمة التي بدأها أنطوان جريزمان.