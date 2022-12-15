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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. كارول سماحة تحيي حفلا في الأردن

كارول سماحة
كارول سماحة

تحيى النجمة كارول سماحة، حفلاً غنائيًا فى الأردن يوم الجمعة، ومن المقرر أن تقدم المطربة اللبنانية باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بحماس.

وطرحت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية أغنيتها الجديدة  "مغرومة بمين"، وتقدمها باللون الرومانسي بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التي تعاونت معها سابقا في 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

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كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتي قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

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