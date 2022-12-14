عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرفتونا .. عمرو كمال يوجه رسالة إلى المنتخب المغربي

صدى البلد

وجه الفنان عمرو كمال  رسالة الي  المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم بعد مباراة قوية مع المنتخب الفرنسي .

ونشر عمرو كمال صورة للمنتخب المغربي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " شكرا شرفتونا : "  

تأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالنهائي.

سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك المغرب، بالمباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل البديل كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة زميله كيليان مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

بلغوا عنهم .. الحبس وغرامات بالملايين عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع

ترشيحاتنا

قسما بالله .. رسالة علنية من شيرين لـ منتخب المغرب بعد خسارة المونديال

الحكومة وافقت .. شعبة الأرز تزف بشرى للمواطنين | فيديو

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

ارتفاع أسعار الألبان والجبن بنسبة 30%.. ما أسباب الزيادة؟

ماكرون يشكر المنتخب الفرنسي ويوجه رسالة إلى أسود الأطلس

فخورون بالأسود.. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

أعشاب تساعد على تنظيم الدورة الشهرية

رغم الحجز على أرصدة النادي| قرار من مرتضى منصور بشأن رواتب موظفي الزمالك

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ