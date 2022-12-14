شرفتونا .. عمرو كمال يوجه رسالة إلى المنتخب المغربي

وجه الفنان عمرو كمال رسالة الي المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم بعد مباراة قوية مع المنتخب الفرنسي .

ونشر عمرو كمال صورة للمنتخب المغربي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " شكرا شرفتونا : "

تأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالنهائي.

سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك المغرب، بالمباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل البديل كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة زميله كيليان مبابي