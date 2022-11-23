سلامة قلبك.. كارول سماحة تدعو لـ أنغام بعد وعكتها الصحية

تمنت الفنانة كارول سماحة، الشفاء العاجل للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت في تغريدة عبر تويتر: “سلامة قلبك حبيبتي أنغام الله يقومك بالسلامة وترجعيلنا ولجمهورك بأسرع وقت”.

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة دخلت على اثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية كبيرة.



وكتبت الصفحة الرسمية لأنغام:"تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.