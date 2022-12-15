بشرى سارة بشأن أسعار الذهب.. والأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة و نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

تشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة انخفاضا فى الأسعار، وهذا يعتبر من الأشياء السارة للمواطنين، حيث أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال الأسابيع المقبلة وليس الوقت الطويل، ستشهد انخفاضا واستقرارا.





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال أسبوعين سيكون هناك أسعار مدونة على السلع، وطالب من المواطنين بالإبلاغ عن أى ارتفاع فى الأسعار، أو وجود سلعة بدون سعر مكتوب عليها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن كل الجهات ستتحرك لضبط أى مخالف، وأن الدولة حريصة على توفير السلع وبأسعار مناسبة، وأن الدولة لن تسمح بقيام البعض برفع الأسعار.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يبلغ فى حالة وجود تاجر يبيع بأسعار مرتفعة.

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت





يهتم الشعب المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة وانخفاضها ليلا .

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض معه كتل هوائية ما بين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأضافت منار غانم في تصريحات تليفزيونية :" هناك فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما أن استقرار الأحوال الجوية سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم".

الإغلاق والمصادرة | الحكومة تكشف عقوبة مخالفي تسعير السلع .. فيديو





أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال أسبوعين من الآن سيكون هناك سعر على المنتج، حتى لا يقوم بعض التجار بالمغالاة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة لن تسمح بقيام تاجر برفع الأسعار على المواطنين.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالب بوضع الأسعار على جميع السلع، وأن تكون تلك السلع صحيحة.

مسموح للراكب الوافد الدخول بـنص مليون دولار.. الجمارك توضح الشرط





أكد الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك القاهرة، أن هناك مجموعة الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل الوقوع للمسائلة القانونية، مؤكدًا أنه مسموح للركاب الوافد أن يحمل أي مبالغ مالية دون حد أقصى ولكن بشرط الإفصاح عنها لرجال الجمارك.

بايدن: نعمل مع الكونجرس للمساعدة على التحول الرقمي في أفريقيا..فيديو





أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة استثمرت في القدرات الأفريقية لدعم القارة الإفريقية على انتاج اللقاحات، إضافة إلى أنه نؤكد التزامنا بالأمن الغذائي من أجل استقرار القارة الأفريقية .

وقال جو بايدن، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، أن الولايات المتحدة مهتمة بخلق التواصل التجاري بين القارة الأفريقية والشركات الأمريكية.



علاج فتاة من اللوكيميا بعد أول استخدام لعلاج هندسة الخلايا.. طبيب يكشف التفاصيل





علق الدكتور حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام الأسبق، على اختفاء اللوكيميا من جسد فتاة بعد أول استخدام في العالم لعلاج هندسة الخلايا في بريطانيا.



بايدن: سندعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية ليستفيد 1.3 مليار نسمة





قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إن المنتدى «الأمريكي - الإفريقي» يُعزز الروابط التجارية بين واشنطن والقارة السمراء، كما أن واشنطن متحمسة من أجل مستقبل إفريقيا وتسعى إلى تسخير جميع الاستثمارات بداخلها.

وأضاف «بايدن» في كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نسعى إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية حتى يستفيد منها 1.3 مليار نسمة، والاستفادة من تريليونات الدولارات من أجل توفير الحماية للعمال في إفريقيا والولايات المتحدة.

تدعم الشركات المتوسطة

وأوضح أن أمريكا تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وتعزيز الأعمال التي تملكها المرأة من أجل توفير الفرص، « التحول في إفريقيا ارتكز على الحكومات الرشيدة والشعوب التي تتمتع بالصحة الجيدة»