الجمعة.. تفاصيل حفل عمرو دياب في الكويت

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الكويت يوم الجمعة القادمة، ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها تزامنًا مع موسم حفلات الكريسماس.

نشر عبد الله عمرو دياب صورة تجمعه بأصدقائه ووالده على خاصية ستورى عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر.

وقدم عمرو دياب عددا من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر.

واستهل الهضبة حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك.

وحرصت كنزي ابنة النجم الكبير على حضور الحفل في الكواليس وتفاعلت مع أغاني والدها طول الحفل.

وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في إخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .