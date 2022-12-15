2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.02 مليار درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 172.01 مليون درهم و382 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 45 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل .. جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 948.26 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 167.39 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 780.87 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 693 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 112 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 41 هبة بقيمة 746.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 697 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 14 مليون درهم.