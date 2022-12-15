شرفتونا.. حسن الرداد يوجه رسالة لمنتخب المغرب بعد أدائهم فى كأس العالم

وجه الفنان حسن الرداد ، الشكر لـ منتخب المغرب على أدائهم فى بطولة كاس العالم قطر 2022 و وصولهم لدور نصف النهائى .

وكتب حسن الرداد “ شرفتونا و رفعوا راس العرب كلهم، شكرا رجالة #المغرب على الاداء المشرف و إن شاء الله ثالث العالم يا #اسود_الاطلس ”.

و خسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون مقابل، في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وعقب المباراة، جمع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وأوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، عناقًا حارًا وحديثًا التقطته عدسات المصورين، ولكن ما سر تلك العلاقة؟

الحقيقة أن الثنائي تجمعهما علاقة طويلة الأمد، تحديدًا منذ تزاملهما في أحد الفرق الفرنسية.

وتزامل جيرو والركراكي لفترة قصيرة في فريق جرونبل، وهو الفريق الذي أنهى فيه مدرب المغرب مسيرته، فيما كان مهاجم منتخب فرنسا يبدأها.